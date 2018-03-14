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МИД Турции: У Москвы и Анкары есть некоторые противоречия

МИД Турции: У Москвы и Анкары есть некоторые противоречия
14 марта 2018 - 17:33 AMT

PanARMENIAN.Net - У России и Турции есть некоторые противоречия во взглядах, но это нормально, Москва и Анкара продолжают диалог, в котором заинтересованы обе стороны. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«У нас тесное сотрудничество с Россией в Черноморском регионе и в других регионах. У нас есть, возможно, некоторые противоречия во взглядах, но это абсолютно нормальный процесс. Тем не менее, мы продолжаем диалог и заинтересованы в этом, и сегодняшняя встреча позволила обсудить все эти вопросы», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.

Министр отметил необходимость продолжать сотрудничество в противодействии терроризму и добавил, что, благодаря приложенным усилиям, в урегулировании сирийского кризиса видны позитивные изменения.

Ранее Чавушоглу заявил, что отношения между США и Турцией находятся в точке разрыва. «Народ Турции очень негативно относится к США, потому что они не держат свое слово, постоянно врут. Отношения между нашими странами находятся в точке разрыва. И для того, чтобы этого окончательно не произошло, были созданы в феврале рабочие группы. И мы поставили условие: если вы опять не будете соблюдать ни одно свое слово, то мы не будем больше терпеть», — сказал Чавушоглу.

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Ria.ru. У Москвы и Анкары есть некоторые противоречия, заявил Чавушоглу
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