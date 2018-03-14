Тереза Мэй: Британия вышлет 23 российских дипломата
14 марта 2018 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за «дела Скрипаля». Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.
«Согласно Венской конвенции, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники офицеры разведки. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Это будет самая большая единовременная высылка за последние тридцать лет», — сказала Мэй, пишет РИА Новости.
По ее словам, этот шаг подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы. Мэй также пообещала помешать России, «если она попытается восстановить эту работу».
Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля с высокой степенью вероятности причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.
«После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову», — сказала Мэй.
Она отметила, что полностью разрывать связи с Россией «не в интересах Лондона», однако отношения двух стран не могут быть обычными.
Также высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. При этом речи о бойкоте турнира не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.
Российский МИД назвал это заявление «цирковым шоу» и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.
Всего в стране, согласно диплисту британского МИД, работают 58 российских дипломатов.
Photo. REUTERS/Andrew Yates
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