Еврокомиссия не поднимет визовый сбор для граждан Армении
14 марта 2018 - 18:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Изменения в общий визовый кодекс Шенгенской зоны, предложенные Еврокомиссией, не предусматривают повышения визового сбора для граждан Армении. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительной коллегии ЕС, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия приняла решение повысить на 20 евро визовый сбор для граждан третьих стран.
«Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан», — уточнил собеседник агентства.
Об увеличении размера визового сбора сообщил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос. Согласно предложенным Еврокомиссией изменениям, шенгенские визы можно запрашивать за шесть месяцев до поездки. Консульская служба гарантирует ответ в течение десяти дней.
«Легальным путешественникам, которые использовали свои предыдущие визы законным образом, будут выдаваться многократные въездные визы», — отметил еврокомиссар.
Вместе с тем, для выявления ненадежных путешественников Еврокомиссия хочет внести изменения в визовую информационную систему Шенгена, чтобы обеспечить более оперативный и глубокий анализ данных о получателях виз. На эти нужды и будут собирать дополнительные 20 евро.
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