Аронян одержал первую победу на турнире претендентов в Берлине
15 марта 2018 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов 14 марта армянский гроссмейстер Левон Аронян в 4-м туре победил россиянина Сергея Карякина.
Результаты 4 тура: Крамник – Каруана 0-1, Карякин – Аронян 0-1, Мамедьяров – Со, Грищук – Дин Лижэнь ничьи.
Положение после 4 туров: 1. Каруана – 3; 2-3. Мамедьяров, Крамник – по 2,5; 4-6. Аронян, Грищук, Дин Лижэнь – по 2; 7-8. Карякин, Со – по 1, пишет chess.am.
В 5-м туре Аронян сыграет с Александром Грищуком (Россия).
Пары 5 тура: Каруана – Карякин, Дин Лижэнь – Мамедьяров, Со – Крамник, Аронян – Грищук.
Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), Владимир Крамник (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), Александр Грищук (Россия, 2767), Сергей Карякин (Россия, 2763).
Турнир претендентов проходит в Берлине с 10 по 28 марта.Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
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Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
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