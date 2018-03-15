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Армения на 8 позиций опустилась в рейтинге самых счастливых стран

Армения на 8 позиций опустилась в рейтинге самых счастливых стран
15 марта 2018 - 11:42 AMT

PanARMENIAN.Net - В 2018 году Армения опустилась на 8 позиций в рейтинге самых счастливых стран мира, заняв 129 место из 156 стран. Такой вывод сделан в докладе ООН под названием The World Happiness Report.

В 2017 году страна занимала 121 место.

Соседний Азербайджан - более счастливая страна, чем Армения и занимает 87 место. Грузия занимает 128 место, Иран - 106 место, Турция - 74-е.Россия в списке заняла 59-е место.

Рейтинг самых счастливых стран возглавила Финляндия. На втором и третьем местах оказались Норвегия и Дания соответственно. Далее следуют Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Пятерку самых несчастных стран возглавляет Бурунди, за ней следуют Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания и Йемен.

Составляя рейтинг, эксперты рассматривали уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свободу самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Ссылки по теме:
World Happiness Report 2018
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