Проект продюсера Дишдишяна на Первом канале посчитали обаятельным и нескучным
15 марта 2018 - 12:35 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 марта на российском Первом канале стартовал проект продюсера Рубена Дишдишяна сериал «Золотая Орда». Масштабный и амбициозный проект продюсера Первого канала оказался обаятельным и нескучным.
Дишдишян (это совместное производство компаний «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн») сравнивал свой проект со знаменитым сериалом «Игра престолов», но имел в виду, наверное, не конкретно этот сериал, а просто общий уровень телевизионного продакшена, пишет ТАСС.
«Сюжет хоть и не отягощен глобальными нравственными проблемами, но все же увлекает чем-то неуловимым. Хотя по первым двум сериям не очевидно, куда конкретно будет двигаться действие, которое еще толком не началось, но уже понятно, что версия авторов относительно того, как выглядела жизнь на Руси в XIII веке, несколько отличается от общепринятой»,- отмечает издание.
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