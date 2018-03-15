Создатель яда «Новичок» Вил Мирзаянов почувствовал себя виноватым перед Скрипалем

PanARMENIAN.Net - Химик армянского происхождения Вил Мирзаянов, работавший в 1970–1980 годах в группе ученых над разработкой нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», заявил в интервью порталу Daily Beast, что хотел бы извиниться перед бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью.

4 марта они оба были отравлены в британском Солсбери, причем во время покушения, по словам премьер-министра Британии Терезы Мэй, было использовано именно вещество «Новичок».Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

«Я бы сказал ему (Скрипалю), что очень сожалею об участии в разработке этого оружия», — сказал живущий в США Мирзаянов.

По его словам, никто из разработчиков «Новичка» не думал о том, что их детище может быть использовано для проведения терактов, пишет РБК.

«Я не могу себе такого представить. Никто не мог. Это возмутительно. Мы были убеждены, что разрабатываем оружие для защиты страны, для обороны. Никто из ученых не думал, что он («Новичок») будет использоваться в целях терроризма», — сказал Мирзаянов, добавив, что «Новичок» предназначался для военных и должен был стать оружием массового поражения.

13 марта Мирзаянов в интервью The Daily Telegraph заявил, что к отравлению Скрипаля могла быть причастна «только Россия», так как формула «Новичка» до сих пор засекречена. «Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже», — сказал химик.

14 марта в интервью Reuters тот же Мирзаянов заявил, что российские власти могли использовать против Скрипаля именно «Новичок», жертвы которого испытывают сильные мучения, чтобы запугать остальных диссидентов. Заявлениям же российских чиновников и политиков о непричастности России к атаке на Скрипаля ученый призвал не верить.

Российская сторона в свою очередь заявляла, что ее позиция хорошо известна. «Она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании. Москва не приемлет голословных и не подкрепленных доказательствами обвинений и не приемлет языка ультиматумов», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за «дела Скрипаля». «Согласно Венской конвенции, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники офицеры разведки. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Это будет самая большая единовременная высылка за последние тридцать лет», — сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.