Женщинам в Саудовской Аравии разрешили работать в силах гражданской обороны
15 марта 2018 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Женщины в Саудовской Аравии через три месяца смогут занимать позиции сотрудников служб безопасности в силах гражданской обороны королевства и в государственном секторе.
Для девушек также станут доступны курсы в образовательных учреждениях по гражданской обороне и безопасности. Об этом заявил заместитель главы сил гражданской обороны по вопросам безопасности Абдул Рахман аль-Хусейни, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Gulf News.
«Мы работаем вместе с министерством образования для внедрения курсов по технике безопасности и противопожарной безопасности для обоих полов в ряде университетов», — отметил он.
Изменение социального статуса женщин является частью стратегии Vision 2030 властей Саудовской Аравии.
Ранее в марте в королевстве для женщин появилась возможность служить в вооруженных силах. Всего было открыто 140 позиций, число заявок от женщин на службу в армии составило 107 тысяч.
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