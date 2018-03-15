Опрос: 47% жителей Армении не хотят покидать родину
15 марта 2018 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - 47% жителей Армении не хотели бы переезжать в другую страну на постоянное проживание. Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетинговой консультационной компании IPM Research.
Опрос был проведен в Армении, Грузии, России и Азербайджане. В нем приняли участие по 1200 человек из каждой страны. Они ответили на вопрос, хотели ли бы переехать в другую страну на постоянной основе, если бы могли.
Так, меньше всего хотят переезжать азербайджанцы - 78% захотели остаться на родине. 60% жителей Грузии и по 47% жителей Армении и России тоже не хотят покидать свои страны.
Из желающих переехать жителей Армении 12% хотели бы отправиться в Россию, 11% - в США. Жители Грузии предпочли бы Германию и США - по 5%. Азербайджанцев больше всего прельщает Россия и Турция - по 4%, жителей РФ - Германи (6%).
Маркетингово-консультационная компания IPM Research была создана в 1995 году. Компания осуществляет координационные работы в Армении, Азербайджане, Молдове, Беларуси и других странах.
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