Опрос: 47% жителей Армении не хотят покидать родину

PanARMENIAN.Net - 47% жителей Армении не хотели бы переезжать в другую страну на постоянное проживание. Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетинговой консультационной компании IPM Research.

Опрос был проведен в Армении, Грузии, России и Азербайджане. В нем приняли участие по 1200 человек из каждой страны. Они ответили на вопрос, хотели ли бы переехать в другую страну на постоянной основе, если бы могли.

Так, меньше всего хотят переезжать азербайджанцы - 78% захотели остаться на родине. 60% жителей Грузии и по 47% жителей Армении и России тоже не хотят покидать свои страны.

Из желающих переехать жителей Армении 12% хотели бы отправиться в Россию, 11% - в США. Жители Грузии предпочли бы Германию и США - по 5%. Азербайджанцев больше всего прельщает Россия и Турция - по 4%, жителей РФ - Германи (6%).

Маркетингово-консультационная компания IPM Research была создана в 1995 году. Компания осуществляет координационные работы в Армении, Азербайджане, Молдове, Беларуси и других странах.