Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции

PanARMENIAN.Net - 15 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

7 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в южном направлении Гадрутского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.