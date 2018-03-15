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В Якутске самолет растерял несколько тонн золота при взлете

В Якутске самолет растерял несколько тонн золота при взлете
15 марта 2018 - 14:21 AMT

PanARMENIAN.Net - В Якутске самолет Ан-12 при взлете потерял створку люка и продолжил полет, рассыпая слитки золота.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска, во время взлета у грузового самолета авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. После этого экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. В результате самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска, пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112.

По данным канала, во время инцидента на борту находилось около 10 тонн слитков золота и платины, часть которых рассыпалась по взлетной полосе. Кроме того, как отмечает YakutiaMedia, самолет мог перевозить и бриллианты.

В настоящее время территория вокруг летного поля оцеплена, проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины инцидента.

К полету воздушное судно готовили техники, которые входят в состав экипажа.

Photo: Telegram 112
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Lenta.ru: Самолет в Якутске растерял золото
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