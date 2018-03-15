В Якутске самолет растерял несколько тонн золота при взлете
15 марта 2018 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В Якутске самолет Ан-12 при взлете потерял створку люка и продолжил полет, рассыпая слитки золота.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска, во время взлета у грузового самолета авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. После этого экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. В результате самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска, пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112.
По данным канала, во время инцидента на борту находилось около 10 тонн слитков золота и платины, часть которых рассыпалась по взлетной полосе. Кроме того, как отмечает YakutiaMedia, самолет мог перевозить и бриллианты.
В настоящее время территория вокруг летного поля оцеплена, проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины инцидента.
К полету воздушное судно готовили техники, которые входят в состав экипажа.
Photo: Telegram 112
Ссылки по теме:
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах
Замглавы МИД РА: Армения всегда должна быть готова к любым провокациям со стороны Азербайджана «Естественно, мы следим за всем, естественно, мы всегда должны быть готовы к любому их шагу», - сказал замминистра
Опрос: 47% жителей Армении не хотят покидать родину Из желающих переехать жителей Армении 12% хотели бы отправиться в Россию, 11% - в США
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили работать в силах гражданской обороны Для девушек также станут доступны курсы в образовательных учреждениях по гражданской обороне и безопасности