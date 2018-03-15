Москва вышлет британских дипломатов
15 марта 2018 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за «дела Скрипаля». «Согласно Венской конвенции, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники офицеры разведки. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Это будет самая большая единовременная высылка за последние тридцать лет», — сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: «Скоро».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по «делу Скрипаля», однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки». Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России.
Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению, а Лавров назвал подобные обвинения чушью. Он подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал. Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению.
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