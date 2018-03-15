Продюсер «Архитекторов отрицания» призвал в Израиле к признанию Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Популярный американский актер, телеведущий и продюсер Дин Кейн в интервью изданию The Jerusalem Post заявил о важности признания факта Геноцида армян в Османской империи.

Сопродюсер документального фильма «Архитекторы отрицания» (Architects of Denial) Дин Кейн присутствовал на премьере киноленты в Ереване 5 марта, а в эти дни находится в Израиле. Он принимает участие в съемках телепередачи о путешествиях звезды USA Today, двукратной обладательницы «Эмми» Лоры МакКензи.

В интервью израильскому изданию 14 марта Кейн отметил, что хотя он и не вправе указывать какому-либо государству, что делать, тем не менее, полон надежд, что все страны признают Геноцид армян 1915 года, поскольку это исторический факт.

«Я понимаю политические предпосылки США в контексте дипломатических связей с Турцией. Однако для любого исследователя и историка однозначно ясно, что Геноцид армян имел место. Конечно, Геноцид был осуществлен не нынешними властями Турции или действующим правительством…Однако это было ужасающим событием, посему давайте называть вещи своими именами»,- сказал Кейн.

В рамках данного визита Дин Кейн также посетит законодательный орган Израиля – Кнессет.

Президент Армении Серж Саргсян 6 марта принял членов продюсерской группы документального фильма «Архитекторы отрицания» (Architects of Denial) Дина Кейна и Монтела Уильямса и членов их семей, которые находились в Армении в связи с ереванской премьерой фильма. Саргсян подчеркнул, что по его мнению, фильм имеет важное значение в деле международного признания и осуждения геноцидов, в том числе, Геноцида армян. Саргсян отметил, что на него большое впечатление произвел этот фильм, который удостоился широкого признания как в Соединенных Штатах, как и в других странах, и который на основе богатого документального материала ещё раз фактически восстанавливает и заново подтверждает ту истину, что отрицание порождает преступления, и что признание и осуждение, вероятно, самые важные средства для предотвращения этих преступлений.