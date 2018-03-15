Анкара не намерена передавать контроль над Африном Дамаску
15 марта 2018 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкие власти не собираются передавать Дамаску территорию Африна, которую Анкара взяла под контроль в результате операции «Оливковая ветвь». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Когда операция закончится, в Африне создадут такую же зону безопасности, как по завершении «Щита Евфрата» (кампания ВС Турции на севере Сирии в 2016-2017 годах), уточнил Калын.
«Наша главная задача – создание органов самоуправления из местного населения. У нас нет мыслей и намерения передать Африн (сирийскому) режиму. Там есть тысячи курдов, бежавших от YPG (cил самообороны сирийских курдов), арабы, туркмены, все они вернутся домой», — заявил пресс-секретарь, пишет РИА Новости.
Турецкий Генштаб 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Одновременно с Турцией в регионе действуют боевики «Сирийской свободной армии».
Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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