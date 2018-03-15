Путин назвал свой псевдоним разведчика
15 марта 2018 - 16:16 AMT
PanARMENIAN.Net - У президента России Владимира Путина в период его работы в разведке был оперативный псевдоним Плавун. В интервью автору фильма «Путин» Андрею Кондрашову российский президент отметил, что сам псевдоним не выбирал.
«Я не выбирал. Эти псевдонимы были нам как бы выданы руководством курса», — рассказал президент, пишут «Известия».
Речь идет о периоде учебы Путина в 1980-е годы в бывшем Краснознаменном институте имени Андропова, сейчас — Академии внешней разведки.
Говоря о том, знал ли кто-нибудь еще о его псевдониме, российский лидер отметил, что об этом не принято было рассказывать, «хотя секрета в этом уже никакого нет».
«Это связано с тем, что никто из слушателей не должен знать настоящей фамилии друг друга», — пояснил Путин.
Журналист Дмитрий Киселев опубликовал в социальных сетях вторую часть документально фильма «Путин».
Первую часть ленты посмотрели более 13 млн человек.
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