Путин назвал свой псевдоним разведчика

PanARMENIAN.Net - У президента России Владимира Путина в период его работы в разведке был оперативный псевдоним Плавун. В интервью автору фильма «Путин» Андрею Кондрашову российский президент отметил, что сам псевдоним не выбирал.

«Я не выбирал. Эти псевдонимы были нам как бы выданы руководством курса», — рассказал президент, пишут «Известия».

Речь идет о периоде учебы Путина в 1980-е годы в бывшем Краснознаменном институте имени Андропова, сейчас — Академии внешней разведки.

Говоря о том, знал ли кто-нибудь еще о его псевдониме, российский лидер отметил, что об этом не принято было рассказывать, «хотя секрета в этом уже никакого нет».

«Это связано с тем, что никто из слушателей не должен знать настоящей фамилии друг друга», — пояснил Путин.

Журналист Дмитрий Киселев опубликовал в социальных сетях вторую часть документально фильма «Путин».

Первую часть ленты посмотрели более 13 млн человек.