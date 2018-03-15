В Грузию привезут работы да Винчи, Микеланджело и Тициана

PanARMENIAN.Net - Шедевры культовых художников Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Вичеллио Тициана и других великих итальянских мастеров живописи увидят в Грузии в 2018 году в рамках правительственного проекта Check in Georgia. Об этом заявил посол Италии в Грузии Антонио Энрико Бартоли на презентации проекта.

«Нашим главным желанием было включиться в такие мероприятия проекта, которые до сих пор в Грузии не проводились. И таким мероприятием будут выставки мировых универсальных мастеров живописи. Мы начали с Боттичелли и Караваджо, и в этом году продолжим такими именами, как Микеланджело», — отметил Бартоли, пишет Sputnik Грузия.

По словам посла, в период с мая по сентябрь включительно, в рамках Check in Georgia, запланированы три выставки. Среди них – графика Возрождения, образцы римского барокко, а также экспозиции работ да Винчи, Микеланджело, Боттичелли, Рафаэля и многих других художников.

Гости и жители Грузии увидят и оригинал картины Тициана «Мадонна с младенцем».

Масштабная программа Check in Georgia, инициированная грузинским правительством и призванная содействовать популяризации Грузии и повышению международного имиджа страны, проходит уже третий год подряд.

В 2018 году бюджет Check in Georgia составит 20 миллионов лари (8 230 452 млн долларов). Программа объединит до 300 фестивалей, музыкальных и познавательно-развлекательных мероприятий в масштабе всей страны. Ожидаются и концерты звезд мировой величины.