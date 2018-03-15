Несколько рейсов из Еревана в Москву задержали
15 марта 2018 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание», пишет Gazeta.ru.
Согласно графику аэропорта «Звартноц», по состоянию на 17:50, были задержаны несколько рейсов из Еревана в российские города, в частности - в Москву и Краснодар.
Задержаны также рейсы в обратном направлении.
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Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
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