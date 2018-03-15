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Несколько рейсов из Еревана в Москву задержали

Несколько рейсов из Еревана в Москву задержали
15 марта 2018 - 18:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание», пишет Gazeta.ru.

Согласно графику аэропорта «Звартноц», по состоянию на 17:50, были задержаны несколько рейсов из Еревана в российские города, в частности - в Москву и Краснодар.

Задержаны также рейсы в обратном направлении.

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Gazeta.ru. В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили и задержали более 30 рейсов
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