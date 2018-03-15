Захарова: РФ пытается содействовать полноформатному урегулированию карабахского конфликта
15 марта 2018 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия пытается содействовать полноформатному урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Мы привержены всем нашим обязательствам по нагорно-карабахскому урегулированию в рамках имеющихся договоренностей. Активно пытаемся содействовать действительно полноформатному урегулированию этой очень сложной проблемы»,- отметила она.
Отвечая на вопрос о том, ожидается ли визит президента Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна в Москву в таком же формате, как и в Вашингтон, Захарова сказала: «Вы знаете, мне достаточно странно комментировать, когда кто-то из одного региона посещает другой регион, когда речь не идет о Российской Федерации. Я думаю, раз речь идет о Конгрессе США, вопрос надо адресовать США. Что касается Российской Федерации, мне ничего не известно о подобных встречах».
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 14 марта посетил Конгресс США.Президент встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Арцахом и США, урегулирования карабахского конфликта и региональных процессов.
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