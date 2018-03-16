Аронян белыми сыграл вничью с Грищуком

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл белыми вничью с россиянином Александром Грищуком в пятом туре турнира претендентов за право сыграть чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном в Берлине.

Вничью завершились также 3 других встречи тура между Карякиным и Каруаной, Лижэнем и Мамедьеровым, Со и Крамником.

16 марта Аронян сыграет с Уэсли Со. Армянский гроссмейстер играет черными фигурами.

Победитель турнира претендентов встретися с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в поединке 9-26 ноября в Лондоне.