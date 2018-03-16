Аронян белыми сыграл вничью с Грищуком
16 марта 2018 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл белыми вничью с россиянином Александром Грищуком в пятом туре турнира претендентов за право сыграть чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном в Берлине.
Вничью завершились также 3 других встречи тура между Карякиным и Каруаной, Лижэнем и Мамедьеровым, Со и Крамником.
16 марта Аронян сыграет с Уэсли Со. Армянский гроссмейстер играет черными фигурами.
Победитель турнира претендентов встретися с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в поединке 9-26 ноября в Лондоне.
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Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
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