Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира

PanARMENIAN.Net - Москва и Санкт-Петербург заняли 12 и 14 места в рейтинге самых дорогих городов мира, составленном The Economist Intelligence Unit.

За 2017 год города поднялись в рейтинге на шесть позиций. Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля.

Самым дорогим городом мира, как и в предыдущем рейтинге, назван Сингапур.

В десятку самых дорогих городов попали Париж, Цюрих, Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней.