Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира
16 марта 2018 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва и Санкт-Петербург заняли 12 и 14 места в рейтинге самых дорогих городов мира, составленном The Economist Intelligence Unit.
За 2017 год города поднялись в рейтинге на шесть позиций. Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля.
Самым дорогим городом мира, как и в предыдущем рейтинге, назван Сингапур.
В десятку самых дорогих городов попали Париж, Цюрих, Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней.
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