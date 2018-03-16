МИД РА: Армения готова расширять сотрудничество с Ливаном в сфере обороны
16 марта 2018 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения готова расширять сотрудничество с Ливаном в сферах обороны и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в своей речи на министерской встрече Группы поддержки Ливана в Риме.
«Важность Ливана для Армении не обусловлена только региональным значением этой страны. На протяжении веков армянский народ был уникальной частью Ближнего Востока и ливанской мозаики. Сегодня в этой стране расположена крупнейшая армянская община в регионе, которая является одним из культурных и духовных центров нашего народа. Традиционно армяне активно участвуют во всех аспектах социальной жизни в Ливане, в том числе в политике. Сегодня они представлены и в правительстве, и в парламенте. Армяне разделяли все трудности, с которыми сталкивался ливанский народ, и готовы и впредь продолжать вносить свой вклад в безопасное будущее государства. На пути к достижению этой цели Республика Армения находится рядом с народом Ливана»,- отметил Налбандян.
По его словам, Армения неоднократно выражала поддержку дружественному народу Ливана: «Это вновь было подтверждено во время февральского официального визита президента Ливана в Ереван, а также 3 дня назад – во время официального визита в Ливан премьера РА».
Налбандян отметил, что с ноября 2014 года состоящий из 32 миротворцев армянский контингент под итальянским командованием осуществляют миссию в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).
«Армения готова расширять сотрудничество с Ливаном в сферах обороны и безопасности, опираясь на уже имеющиеся четкие предложения, а также на новые идеи», – подчеркнул министр.
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