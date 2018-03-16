Одна из улиц Стамбула будет названа в честь Гранта Динка
16 марта 2018 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Муниципалитет стамбульского района Шишли на европейской стороне Босфора принял решение переименовать одну из улиц в честь основателя и главного редактора армяно-турецкой газеты «Агос» Гранта Динка, убитого в Стамбуле 19 января 2007 года.
Еще одна улица будет переименована в честь убитого турецкого журналиста Угюра Мумджу. Согласно сообщению муниципалитета, улица Ышык будет переименована в часть Мумджу, а улица Саманьолу - в честь Динка, пишет Ermenihaber.
Решение направлено на утверждение в городской совет Стамбула. После утверждения улицы официально будут переименованы.
По словам главы района Шишли, они хотят увековечить имена двух выдающихся людей, которые погибли во имя свободы слова и демократии.
Динк был убит 19 января 2007 года 17-летним националистом Огюном Самастом на пороге офиса своей газеты в Стамбуле. Самаст был арестован полицией на следующий день после преступления и в 2011 году приговорен судом к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Убийство Динка вызвало широкий резонанс в Турции. Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, в которой приняли участие представители ряда стран и международных организаций.
В местной прессе неоднократно выдвигались версии, что к убийству Динка причастны ультранационалистические силы, а правоохранительные органы проявили халатность, не приняв мер для предотвращения преступления, хотя знали о нем. Во время расследования дела от должностей были отстранены ряд полицейских чинов Стамбула и провинции Трапизон, откуда убийца Динка прибыл в Стамбул. В январе 2015 года суд Стамбула выдал ордер на арест по делу Динка трех офицеров полиции Трапизона, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
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