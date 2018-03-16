В Москве откроется выставка Ильи Вартаняна «Сны об Армении»

PanARMENIAN.Net - В Москве с 25 марта по 25 апреля откроется фотовыставка Ильи Вартаняна «Сны об Армении».

Выставку представят Мультимедиа арт музей, Музей Востока и галерея «Триумф».

Выставка «Сны об Армении» - это хроника путешествий, которые фотограф совершил на свою историческую родину. В объективе фотографа необычным образом раскрывается одна из древнейших цивилизаций мира, страна с многовековыми историей, культурой и традициями, захватывающими дух пейзажами. Сама страна как мощный источник вдохновения ведет автора сквозь время и судьбы, который через свои фотографии рассказывает собственную историю, связывающего его с этой землей, пишет Museum.ru.

«Сны об Армении» - это также и автопортрет фотографа, благодаря которому он делится накопленными опытом и впечатлениями, используя бесчисленные детали - пейзажи, цвета, настроения и образы людей разных поколений.

Илья Вартанян - один из самых известных фотографов Москвы. Переехав в Москву в 1994 году, он стал постоянным автором всех без исключения авторитетных глянцевых изданий - Vogue, GQ, Tatler, Esquire, Elle, Harper's Bazaar, InStyle и других.

Период с 2009 по 2014 Илья посвятил работе над своим первым большим авторским проектом, реализованным на родине. На протяжении многих лет автор фотографировал жизнь на улицах армянских городов и деревень, путешествовал по удивительным природ- ным уголкам страны. Он фиксировал пульс самой жизни на этой древней земле: необычную красоту лиц ее жителей, едва уловимые детали, передающие их характер и эмоции, удивительную природу и ландшафты. Таким образом, за годы была создана уникальная хроника, которая вошла в авторский альбом и коллекцию будущей музейной выставки, посвященной Армении.