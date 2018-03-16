В Минске установили мемориальную доску армянскому герою СССР

PanARMENIAN.Net - В Минске установлена мемориальная доска памяти Героя Советского Союза, участника Великой Отечетсвенной войны Газароса Авакяна.

По сообщению агентства «Минск-Новости», в церемонии приняли участие посол Армении в Белоруссии Олег Есаян, глава администрации Октябрьского района Анатолий Жуковский, председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества «Айастан» Георгий Егиазарян.

Церемония была приурочена к 100-летию со дня рождения Авакяна.

Газарос Аветисович Авакян (15 марта 1918 года — 22 января 1945 года) был командиром стрелкового взвода 1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта. В период ликвидации окруженной немецкой группировки 6 июня 1944 года около деревни Пятилетка Смолевичского района взвод Авакяна удерживал один из трудных участков. Окруженная группировка немцев большими силами 6 раз пыталась прорваться через этот участок, все атаки советские воины отбили. В том бою было уничтожено 180 немецких солдат и офицеров. Авакян лично уничтожил 22 немецких солдата. Был удостоен звания Героя Советского Союза за выдающиеся заслуги перед Родиной в борьбе с захватчиками.