В Минске установили мемориальную доску армянскому герою СССР
16 марта 2018 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В Минске установлена мемориальная доска памяти Героя Советского Союза, участника Великой Отечетсвенной войны Газароса Авакяна.
По сообщению агентства «Минск-Новости», в церемонии приняли участие посол Армении в Белоруссии Олег Есаян, глава администрации Октябрьского района Анатолий Жуковский, председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества «Айастан» Георгий Егиазарян.
Церемония была приурочена к 100-летию со дня рождения Авакяна.
Газарос Аветисович Авакян (15 марта 1918 года — 22 января 1945 года) был командиром стрелкового взвода 1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта. В период ликвидации окруженной немецкой группировки 6 июня 1944 года около деревни Пятилетка Смолевичского района взвод Авакяна удерживал один из трудных участков. Окруженная группировка немцев большими силами 6 раз пыталась прорваться через этот участок, все атаки советские воины отбили. В том бою было уничтожено 180 немецких солдат и офицеров. Авакян лично уничтожил 22 немецких солдата. Был удостоен звания Героя Советского Союза за выдающиеся заслуги перед Родиной в борьбе с захватчиками.
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