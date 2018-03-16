В Эстонии открылась посвященная историческим картам Армении выставка

PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в Эстонии (местопребывание г. Вильнюс) организовало в Национальной библиотеке Эстонии выставку «Армения на древнейших картах», которая открылась 14 марта.

На открытии присутствовали высокопоставленные, государственные, общественные, и политические деятели Эстонии, дипломаты аккредитованных в этой стране посольств, журналисты и представители армянской общины.

Открывая выставку, посол РА в Эстонии Тигран Мкртчян, в частности, отметил, что цель выставки – показать многотысячелетнюю историю Армении, отраженную на иностранных картах, на которых представлено как величие, так и трагедия армянской истории. Осуждая попытки принижения армянской истории, посол добавил, что в основе как отрицания Геноцида армян, так и попыток представить Ереван неармянским городом лежит одна и та же идеология армяноненавистничества, которая впитывается с детсадовской и школьной скамьи. Государство, появившееся на карте мира всего лишь 100 лет назад, уже несколько десятилетий организует лженаучные нападки на историю армянского народа, что должно везде и всегда встречать достойный отпор.

Директор библиотеки Яне Андресон, в свою очередь, сказала: «Пользуясь случаем, хочу поздравить со столетием Республики Армении. Это была великолепная идея - отметить юбилей экспозицией исторических карт, свидетелей пройденного страной многовекового пути и исторических перипетий. Выставка свидетельствует, что в быстро меняющемся мире основная часть культурного наследия сохранилась».

Представляющий карты Рубен Галичян сказал: «Я 40 лет исследовал исторические карты, хранящиеся в библиотеках и музеях разных стран. Армения представлена в разные периоды своей истории на 60 картах. Конечно, историю невозможно представить одними лишь картами, но в то же время достаточно беглого взгляда, чтобы составить представление об истории страны и народа».

Мероприятие завершилось культурной частью, организованной армянской общиной. Выставка продлится до 4 апреля.