Госминистр Карабаха посетил парламент Нового Южного Уэльса

PanARMENIAN.Net - Находящаяся в Австралии с рабочим визитом делегация, возглавляемая госминистром Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араиком Арутюняном, 15 марта посетила парламент Нового Южного Уэльса.

Госминистр встретился с членами группы дружбы Армения-Австралия и сопредседателем группы, членом парламента Джонатаном О’Деа.

Арутюнян поблагодарил парламент Нового Южного Уэльса за признание независимости Республики Арцах и уважение к праву на самоопределение. В свою очередь, О’Деа приветствовал визит Арутюняна в Австралию и, в частности, в Новый Южный Уэльс, отметив, что это станет стимулом для укрепления двусторонних связей.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества.

Госминистр встретился также с группой австралийских предпринимателей армянского происхождения. В ходе встречи он представил специфику и успехи программ, осуществленных компанией «Арцах Рутс Инвестмэнтс» в новозаселенных районах Арцаха. Он подчеркнул значение этих программ в течение прошедших 9 лет для экономической активности и улучшения качества жизни населения Арцаха.