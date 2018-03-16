Госминистр Карабаха посетил парламент Нового Южного Уэльса
16 марта 2018 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящаяся в Австралии с рабочим визитом делегация, возглавляемая госминистром Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араиком Арутюняном, 15 марта посетила парламент Нового Южного Уэльса.
Госминистр встретился с членами группы дружбы Армения-Австралия и сопредседателем группы, членом парламента Джонатаном О’Деа.
Арутюнян поблагодарил парламент Нового Южного Уэльса за признание независимости Республики Арцах и уважение к праву на самоопределение. В свою очередь, О’Деа приветствовал визит Арутюняна в Австралию и, в частности, в Новый Южный Уэльс, отметив, что это станет стимулом для укрепления двусторонних связей.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества.
Госминистр встретился также с группой австралийских предпринимателей армянского происхождения. В ходе встречи он представил специфику и успехи программ, осуществленных компанией «Арцах Рутс Инвестмэнтс» в новозаселенных районах Арцаха. Он подчеркнул значение этих программ в течение прошедших 9 лет для экономической активности и улучшения качества жизни населения Арцаха.
Самое значимое
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
Сюжет
Последние новости
ВКонтакте запустила аналог Tinder Приложение было создано командой независимых разработчиков, оно позволяет знакомиться участникам сообществ
Apple приостановила производство iPhone 8 Plus Причина заключается в том, что поставщик Wistron, занимающийся сборкой устройств, вероятно, использовал несертифицированные комплектующие
Мхитарян: Москва зовет Первая встреча между командами пройдет 5 апреля в Лондоне, ответная - 12 апреля в Москве
В грузинском Гудаури вышла из строя канатная дорога: Есть пострадавшие (видео) На распространенных в сети кадрах видно, как часть кресел с лыжниками покатились вниз, к нижней станции канатной дороги, и врезались друг в друга