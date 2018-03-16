Принцесса Таиланда посетила армянский Матенадаран

PanARMENIAN.Net - 16 марта Матенадаран имени Месропа Маштоца посетила ее высочество принцесса Королевства Таиланд Маха Чакри Сириндхорн.

В сопровождении директора Матенадарана Ваана Тер-Гевондяна, принцесса прошлась по музейну комплексу и ознакомилась с армянским рукописным наследием.

Принцесса совершила обход и в архивном хранилище Матенадарана, хранилище рукописей, ознакомилась с реставрационными работами в Матенадаране.

После обхода состоялся обмен подарками. В завершение визита принцесса записала свои впечатления в «Журнале записей почетных гостей Матенадарана».