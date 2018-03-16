Принцесса Таиланда посетила армянский Матенадаран
16 марта 2018 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - 16 марта Матенадаран имени Месропа Маштоца посетила ее высочество принцесса Королевства Таиланд Маха Чакри Сириндхорн.
В сопровождении директора Матенадарана Ваана Тер-Гевондяна, принцесса прошлась по музейну комплексу и ознакомилась с армянским рукописным наследием.
Принцесса совершила обход и в архивном хранилище Матенадарана, хранилище рукописей, ознакомилась с реставрационными работами в Матенадаране.
После обхода состоялся обмен подарками. В завершение визита принцесса записала свои впечатления в «Журнале записей почетных гостей Матенадарана».
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