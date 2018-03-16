Вице-спикер НС Армении: ПА ОДКБ обязано строго осудить политику Азербайджана

PanARMENIAN.Net - ПА ОДКБ обязано строго осудить политику Азербайджана. Об этом заявил находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов на встрече в Таврическом дворце с ответственным секретарем ПА ОДКБ Петром Рябухиным.

«Деструктивные заявления и действия руководства Азербайджана предосудительны. ПА ОДКБ обязано остро реагировать на них», - отметил Шармазанов.

По его словам, последние военные учения Азербайджана проводятся с нарушением международных норм. В ходе встречи стороны согласились в неприемлемости милитаристской риторики.

12 марта в Азербайджане стартовали широкомасштабные учения. Военные учения проводятся с нарушением положений Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Баку не сообщил странам-членам ОБСЕ о подготовке широкомасштабных военных учений.

К учениям привлечены до 25.000 личного состава военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения, отмечалось в сообщении Минобороны Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества парламентов стран-членов ОДКБ, обратились также к существующим конфликтам в зоне ответственности ОДКБ.

Во встрече участвовали также депутаты парламента Гагик Меликян, Тачат Вардапетян и Постоянный представитель парламента Армении в МПА СНГ Гайк Чилингарян.