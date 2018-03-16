Вице-спикер НС Армении: ПА ОДКБ обязано строго осудить политику Азербайджана
16 марта 2018 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - ПА ОДКБ обязано строго осудить политику Азербайджана. Об этом заявил находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов на встрече в Таврическом дворце с ответственным секретарем ПА ОДКБ Петром Рябухиным.
«Деструктивные заявления и действия руководства Азербайджана предосудительны. ПА ОДКБ обязано остро реагировать на них», - отметил Шармазанов.
По его словам, последние военные учения Азербайджана проводятся с нарушением международных норм. В ходе встречи стороны согласились в неприемлемости милитаристской риторики.
12 марта в Азербайджане стартовали широкомасштабные учения. Военные учения проводятся с нарушением положений Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Баку не сообщил странам-членам ОБСЕ о подготовке широкомасштабных военных учений.
К учениям привлечены до 25.000 личного состава военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения, отмечалось в сообщении Минобороны Азербайджана.
Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества парламентов стран-членов ОДКБ, обратились также к существующим конфликтам в зоне ответственности ОДКБ.
Во встрече участвовали также депутаты парламента Гагик Меликян, Тачат Вардапетян и Постоянный представитель парламента Армении в МПА СНГ Гайк Чилингарян.
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