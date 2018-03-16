Наринэ Абгарян: В России нет равенства перед законом и независимой судебной системы

PanARMENIAN.Net - Тридцать российских писателей примут участие в Парижской книжной ярмарке 17-18 марта и не смогут из дома принять участие в выборах президента РФ. Перед отъездов в Париж несколько писателей, в том числе и писательница рамянского происхождения Наринэ Абгарян, ответили на вопросы французского журналиста, пишет Inosmi со ссылкой на La Croix.

Как отмечает издание, Абгарян относится к сильным духом и не боится прямо и громко говорить обо всем.

«В России нет политического чередования, нет равенства перед законом, нет независимой судебной системы», — говорит она, живая и эмоциональная.

«Я бы хотела видеть европейскую Россию. Говорят, что это невозможно, потому что наша страна огромна. Слабое оправдание! », — говорит писательница, автор книг «С неба упали три яблока» и «Люди, которые всегда со мной».

Ее истории о родной Армении задели сердца читателей, отмечает издание.

Наринэ Абгарян мечтает перевернуть эту страницу и написать политическую театральную пьесу. Это будет хлесткое произведение. Против режима Владимира Путина и против оппозиции. «Я принимала участие в первых антикремлевских демонстрациях, но, у меня было ощущение, что это тупик», — вздыхает она.

В 2016 году Наринэ Абгарян с повестью «С неба упали три яблока» стала победительницей литературной премии «Ясная Поляна».