Наринэ Абгарян: В России нет равенства перед законом и независимой судебной системы
16 марта 2018 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Тридцать российских писателей примут участие в Парижской книжной ярмарке 17-18 марта и не смогут из дома принять участие в выборах президента РФ. Перед отъездов в Париж несколько писателей, в том числе и писательница рамянского происхождения Наринэ Абгарян, ответили на вопросы французского журналиста, пишет Inosmi со ссылкой на La Croix.
Как отмечает издание, Абгарян относится к сильным духом и не боится прямо и громко говорить обо всем.
«В России нет политического чередования, нет равенства перед законом, нет независимой судебной системы», — говорит она, живая и эмоциональная.
«Я бы хотела видеть европейскую Россию. Говорят, что это невозможно, потому что наша страна огромна. Слабое оправдание! », — говорит писательница, автор книг «С неба упали три яблока» и «Люди, которые всегда со мной».
Ее истории о родной Армении задели сердца читателей, отмечает издание.
Наринэ Абгарян мечтает перевернуть эту страницу и написать политическую театральную пьесу. Это будет хлесткое произведение. Против режима Владимира Путина и против оппозиции. «Я принимала участие в первых антикремлевских демонстрациях, но, у меня было ощущение, что это тупик», — вздыхает она.
В 2016 году Наринэ Абгарян с повестью «С неба упали три яблока» стала победительницей литературной премии «Ясная Поляна».
Самое значимое
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
Последние новости
ВКонтакте запустила аналог Tinder Приложение было создано командой независимых разработчиков, оно позволяет знакомиться участникам сообществ
Apple приостановила производство iPhone 8 Plus Причина заключается в том, что поставщик Wistron, занимающийся сборкой устройств, вероятно, использовал несертифицированные комплектующие
Мхитарян: Москва зовет Первая встреча между командами пройдет 5 апреля в Лондоне, ответная - 12 апреля в Москве
В грузинском Гудаури вышла из строя канатная дорога: Есть пострадавшие (видео) На распространенных в сети кадрах видно, как часть кресел с лыжниками покатились вниз, к нижней станции канатной дороги, и врезались друг в друга