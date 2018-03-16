Франция не исключает приостановки ЕС безвизового режима для Грузии
16 марта 2018 - 18:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол Франции в Грузии Паскаль Менье предупредил грузинских граждан о возможной приостановке Евросоюзом безвизового режима для них в случае продолжения тенденции роста соискателей убежища.
Страны Евросоюза в последнее время все чаще выражают недовольство растущим количеством соискателей убежища из Грузии. Свою обеспокоенность уже выразили Германия, Франция, Швеция и Исландия.
«Выросло количество граждан Грузии, просящих убежище во Франции. Также они часто нарушают сроки пребывания во Франции. Хочу призвать граждан Грузии не верить тем, кто предлагает им нелегальное проживание во Франции и Германии в течение двух лет и после этого получение убежища. Такого не будет, так как Грузия — безопасная страна», — сказал Менье, пишет Sputnik-Грузия со ссылкой на телеканал Imedi.
По его словам, подобные действия чреваты последствиями для всей Грузии.
«Не исключено, что из-за таких действий на Грузию будут наложены санкции и будет задействован механизм приостановления безвизового режима», — отметил Менье.
В январе убежище в странах ЕС получили только 13 граждан Грузии, а почти 1,3 тысячи человек получили отказ. По последним данным, на рассмотрении находятся заявки от более чем 5,4 тысячи грузинских граждан.
Евросоюз предоставил Грузии безвизовый режим в марте 2017 года. За это время безвизом воспользовались 220 тысяч граждан страны. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Для более длительных поездок в целях работы или обучения гражданам Грузии по-прежнему нужно получать визы.
Во избежание неприятностей власти Грузии уже приняли решение ужесточить законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима. Согласно инициативе, все расходы, связанные с реадмиссией человека, будут возлагаться на него самого.
Помимо всего прочего планируется ужесточение процедур смены фамилий, так как некоторые граждане Грузии, которым отказывают в убежище, возвращаются на родину, переходят на фамилии своих родственников, а затем вновь едут в страны ЕС.
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