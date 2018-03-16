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В грузинском Гудаури вышла из строя канатная дорога: Есть пострадавшие (видео)

В грузинском Гудаури вышла из строя канатная дорога: Есть пострадавшие
 16 марта 2018 - 18:18 AMT

PanARMENIAN.Net - В знаменитом горнолыжном курорте Гудаури из строя вышла канатная дорога. 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Среди пострадавших – граждане Грузии, Украины, России, Швеции.

На распространенных в сети кадрах видно, как канатка внезапно остановилась в аварийном режиме и столь же внезапно в районе нижней точки пришла в движение. Пользователи стали спасаться, выпрыгивая на ходу. Всего пострадали восемь человек, один из них, гражданин Грузии, уже выписан из больницы, пишет Sputnik-Грузия.

Двое пациентов, один из которых гражданин Украины, а второй — Швеции, находятся в наиболее тяжелом состоянии. Одна из них — женщина, оказавшаяся беременной, жалуется на сильные боли в спине, идет диагностика. У второго пострадавшего сломана рука и травмы в области головы.

Из Тбилиси в Гудаури отправили два вертолета, которые перевезут тяжелых пациентов в столицу для продолжения лечения.

Ссылки по теме:
Sputnik-georgia.ru. Граждане России пострадали во время ЧП на канатке в Гудаури
Agenda.ge. Ski-lift accident in Gudauri leaves 8 with minor injuries
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