В грузинском Гудаури вышла из строя канатная дорога: Есть пострадавшие (видео)
16 марта 2018 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В знаменитом горнолыжном курорте Гудаури из строя вышла канатная дорога. 8 человек получили травмы различной степени тяжести.
Среди пострадавших – граждане Грузии, Украины, России, Швеции.
На распространенных в сети кадрах видно, как канатка внезапно остановилась в аварийном режиме и столь же внезапно в районе нижней точки пришла в движение. Пользователи стали спасаться, выпрыгивая на ходу. Всего пострадали восемь человек, один из них, гражданин Грузии, уже выписан из больницы, пишет Sputnik-Грузия.
Двое пациентов, один из которых гражданин Украины, а второй — Швеции, находятся в наиболее тяжелом состоянии. Одна из них — женщина, оказавшаяся беременной, жалуется на сильные боли в спине, идет диагностика. У второго пострадавшего сломана рука и травмы в области головы.
Из Тбилиси в Гудаури отправили два вертолета, которые перевезут тяжелых пациентов в столицу для продолжения лечения.
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