Apple приостановила производство iPhone 8 Plus
16 марта 2018 - 18:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple приостановила производство iPhone 8 Plus на заводе в Куньшане (Китай) на две недели. Причина заключается в том, что поставщик Wistron, занимающийся сборкой устройств, вероятно, использовал несертифицированные комплектующие.
Wistron оштрафовала несколько высокопоставленных руководителей в попытке вернуть доверие Apple. В то же время поставщик отрицает, что производство смартфонов было остановлено до выяснения обстоятельств. Однако на фоне слухов акции Wistron снизились в цене на пять процентов, пишет Lenta.ru со ссылкой на MacRumors.
При этом пока не ясно, попадут ли смартфоны с поддельными гидроизоляционными компонентами на прилавки магазинов и сколько их.
Wistron производит лишь около 20 процентов iPhone 8 Plus, еще 80 процентов приходятся на долю конкурирующего поставщика Foxconn. При этом компания инвестировала 157 миллионов долларов в строительство нового завода в Бангалоре (Индия), где планируется выпускать iPhone SE и, возможно, iPhone 6s. На данный момент Wistron среди поставщиков Apple занимает лидирующую позицию на индийском рынке.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Мхитарян: Москва зовет Первая встреча между командами пройдет 5 апреля в Лондоне, ответная - 12 апреля в Москве
В грузинском Гудаури вышла из строя канатная дорога: Есть пострадавшие (видео) На распространенных в сети кадрах видно, как часть кресел с лыжниками покатились вниз, к нижней станции канатной дороги, и врезались друг в друга
Франция не исключает приостановки ЕС безвизового режима для Грузии По его словам, подобные действия чреваты последствиями для всей Грузии
Европарламент призвал Турцию прекратить боевые действия в Сирии В резолюции выражается сожаление, что в течение семи лет конфликта не менее 400 тыс. человек были убиты и тысячи получили ранения в результате бомбардировок