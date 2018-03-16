ВКонтакте запустила аналог Tinder

PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске приложения для сообществ «Знакомства».

Приложение было создано командой независимых разработчиков, оно позволяет знакомиться участникам сообществ.

«Знакомства» можно добавить в любую группу — в приложении будут отображаться подписчики паблика. Участники могут кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников. Каждую анкету можно отметить лайком или пропустить. Если симпатия взаимна, пользователи смогут пообщаться прямо внутри приложения, пишет Ferra.ru.

Платформа приложений сообществ ВКонтакте появилась в 2016 году. На данный момент в официальном каталоге доступно свыше 30 приложений, каждый месяц ими пользуются около 20 миллионов человек.