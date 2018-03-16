ВКонтакте запустила аналог Tinder
16 марта 2018 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске приложения для сообществ «Знакомства».
Приложение было создано командой независимых разработчиков, оно позволяет знакомиться участникам сообществ.
«Знакомства» можно добавить в любую группу — в приложении будут отображаться подписчики паблика. Участники могут кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников. Каждую анкету можно отметить лайком или пропустить. Если симпатия взаимна, пользователи смогут пообщаться прямо внутри приложения, пишет Ferra.ru.
Платформа приложений сообществ ВКонтакте появилась в 2016 году. На данный момент в официальном каталоге доступно свыше 30 приложений, каждый месяц ими пользуются около 20 миллионов человек.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Мхитарян: Москва зовет Первая встреча между командами пройдет 5 апреля в Лондоне, ответная - 12 апреля в Москве
В грузинском Гудаури вышла из строя канатная дорога: Есть пострадавшие (видео) На распространенных в сети кадрах видно, как часть кресел с лыжниками покатились вниз, к нижней станции канатной дороги, и врезались друг в друга
Франция не исключает приостановки ЕС безвизового режима для Грузии По его словам, подобные действия чреваты последствиями для всей Грузии
Европарламент призвал Турцию прекратить боевые действия в Сирии В резолюции выражается сожаление, что в течение семи лет конфликта не менее 400 тыс. человек были убиты и тысячи получили ранения в результате бомбардировок