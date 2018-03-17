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Левон Аронян уступил Уэсли Со в 6-м туре турнира претендентов

Левон Аронян уступил Уэсли Со в 6-м туре турнира претендентов
17 марта 2018 - 10:49 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов армянский гроссмейстер Левон Аронян в 6-м туре проиграл американскому шахматисту Уэсли Со.

Аронян играл черными. По итогам шести туров на счету армянского гроссмейстера 2.5 очка.

В 7-м туре Аронян сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Результаты 6 тура: Мамедьяров – Крамник 1-0, Со – Аронян 1-0, Каруана – Грищук, Дин Лижэнь – Карякин ничьи.

Положение после 6 туров: 1-2. Мамедьяров, Каруана – по 4; 3-5. Грищук, Дин Лижэнь, Крамник – по 3; 6-7. Аронян, Со – по 2,5; 8. Карякин – 2.

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), Владимир Крамник (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), Александр Грищук (Россия, 2767), Сергей Карякин (Россия, 2763).

Турнир претендентов проходит в Берлине с 10 по 28 марта.Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

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