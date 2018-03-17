Левон Аронян уступил Уэсли Со в 6-м туре турнира претендентов
17 марта 2018 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов армянский гроссмейстер Левон Аронян в 6-м туре проиграл американскому шахматисту Уэсли Со.
Аронян играл черными. По итогам шести туров на счету армянского гроссмейстера 2.5 очка.
В 7-м туре Аронян сыграет с американцем Фабиано Каруаной.
Результаты 6 тура: Мамедьяров – Крамник 1-0, Со – Аронян 1-0, Каруана – Грищук, Дин Лижэнь – Карякин ничьи.
Положение после 6 туров: 1-2. Мамедьяров, Каруана – по 4; 3-5. Грищук, Дин Лижэнь, Крамник – по 3; 6-7. Аронян, Со – по 2,5; 8. Карякин – 2.
Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), Владимир Крамник (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), Александр Грищук (Россия, 2767), Сергей Карякин (Россия, 2763).
Турнир претендентов проходит в Берлине с 10 по 28 марта.Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Самое значимое
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
У Samsung Galaxy S10 появится функция 3D-распознавания лиц, как на iPhone X Над модулем 3D-камеры и необходимым ПО для Samsung Galaxy S10 работает израильский стартап Mantis Vision в сотрудничестве с Namuga
Москва вышлет 23 британских дипломатов Кроме того, российская сторона прекратила деятельность Британского совета в России - «в связи с неурегулированностью его статуса»
Азнавур награжден в Праге премией Kristián за вклад в киноискусство 93-летний Азнавур 16 марта дал концерт в пражском Конгресс-центре, где исполнил свои самые знаменитые песни
Турция нанесла авиаудар по больнице в Африне: 16 человек погибли Не менее 16 человек погибли, десятки ранены. Среди погибших - две беременные женщины.