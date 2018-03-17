Подписана программа армяно-французского сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год
17 марта 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Начальник управления оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян и военный атташе посольства Франции в Армении, полковник Оливьер Мадьон 16 марта подписали программу армяно-французского двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
Программа сотрудничества включает в себя около 10 мероприятий: военное образование, переподготовка, обучение французскому языку, а также обмен опытом в военной медицине, кибербезопасности, технике и других областях.
В ходе встречи было достигнуто соглашение о продолжении усилий по углублению сотрудничества в сфере поддержания мира.
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