Подписана программа армяно-французского сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год

PanARMENIAN.Net - Начальник управления оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян и военный атташе посольства Франции в Армении, полковник Оливьер Мадьон 16 марта подписали программу армяно-французского двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Программа сотрудничества включает в себя около 10 мероприятий: военное образование, переподготовка, обучение французскому языку, а также обмен опытом в военной медицине, кибербезопасности, технике и других областях.

В ходе встречи было достигнуто соглашение о продолжении усилий по углублению сотрудничества в сфере поддержания мира.