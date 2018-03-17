Колумбиец Монро Арарат приглашен в сборную Армении по футболу

У Samsung Galaxy S10 появится функция 3D-распознавания лиц, как на iPhone X Над модулем 3D-камеры и необходимым ПО для Samsung Galaxy S10 работает израильский стартап Mantis Vision в сотрудничестве с Namuga Над модулем 3D-камеры и необходимым ПО для Samsung Galaxy S10 работает израильский стартап Mantis Vision в сотрудничестве с Namuga

Москва вышлет 23 британских дипломатов Кроме того, российская сторона прекратила деятельность Британского совета в России - «в связи с неурегулированностью его статуса» Кроме того, российская сторона прекратила деятельность Британского совета в России - «в связи с неурегулированностью его статуса»

Азнавур награжден в Праге премией Kristián за вклад в киноискусство 93-летний Азнавур 16 марта дал концерт в пражском Конгресс-центре, где исполнил свои самые знаменитые песни 93-летний Азнавур 16 марта дал концерт в пражском Конгресс-центре, где исполнил свои самые знаменитые песни