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Колумбиец Монро Арарат приглашен в сборную Армении по футболу

Колумбиец Монро Арарат приглашен в сборную Армении по футболу
17 марта 2018 - 12:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Артур Петросян опубликовал имена футболистов, получивших приглашение участвовать втоварищеском матче Армения – Эстония. Об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Из выступающих за рубежом футболистов приглашен также Жоао Жорди Монро Арарат из колумбийского клуба «Бриака Чико».

Маркос Пиззелли не присоединится к сборной из-за травмы коленного сустава.

24 марта на «Республиканском» стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится товарищеский матч Армения – Эстония, а 27 марта - товарищеский матч Армения – Литва.

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