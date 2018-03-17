РФ снимет фильм о Копье Лонгина: Съемки пройдут в Армении, Ватикане и других странах

PanARMENIAN.Net - В российской компании «Централ Партнершип» сообщили о планах снять в шести странах мира фильм про Копье Лонгина с участием зарубежных актеров.

«История сама по себе сочная. Хочется воспроизвести все красиво, и чтобы, несмотря на наших многоуважаемых партнеров, действие происходило не только в Армении. Будет большое количество локаций», - рассказали представители «Централ Партнершип» на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства Фонда кино, пишет «Интерфакс».

По словам создателей картины, их выбор не случайно остановился на копье Лонгина, потому что это общехристианская реликвия - «это копье, которым воин Лонгин пронзил подреберье Иисуса Христа».

«После этого оно появлялось, исчезало... В свое время был озабочен этим копьем Гитлер. Но его в фильме нет», - отметили в компании.

В центре сюжета - приключенческая история о том, как российский исследователь Клим и француз Макс пытаются разгадать тайну Копья Судьбы.

Как отмечают создатели фильма, интрига в том, что в мире существуют четыре Копья, которые состязаются между собой за право называться истинными. По словам представителей компании, история построена на реальных исторических событиях, однако они не уточнили, какие именно события имеют в виду.

Аналоговым проектом выступает «Код да Винчи». В частности, предполагается снимать картину в Армении, Ватикане, Вене, Кракове.

Композитором фильма выступит француз Людовик Бурс, у которого в активе «Оскар» за фильм «Артист».

В кинокомпании сообщили, что ориентируются «на международные продажи этого проекта». «Ведем переговоры с французским сопродюсером. Хотелось бы не только продавать за рубеж, но и войти с французами в копродакшн. У нас в команде заявлен актер Гаспар Ульель», - сказали в «Централ Партнершип».

Копье Лонгина (Копье Судьбы, Копье Христа) - согласно Евангелию от Иоанна, одно из Орудий Страстей, пика, которую римский сотник Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте. Как и все Орудия Страстей, копье считается одной из величайших реликвий христианства.

В различных церквях мира хранится несколько реликвий, которые считаются копьем Лонгина, либо его фрагментом.

Армянское копье с XIII века хранится в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря.