Эксперимент: Кого считают врагами дети в карабахских и азербайджанских детсадах?

PanARMENIAN.Net - В начале марта в Сети появилось видео урока в одном из бакинских дошкольных учреждений, на котором детей учат ненавидеть армян. Видео было опубликовано на официальной странице учебного заведения в Facebook.

В ролике учительница спрашивает у детей, кто враги для Азербайджана, а те хором отвечают «армяне». Далее учительница спрашивает, почему армяне - враги, а дети говорят, что те «убили всех наших солдат».

В ответ на это видео Омбудсмен Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) решил пройтись по детсадам страны и узнать, кого карабахские дети считают своими врагами. Видео опубликовано на странице Омбудсмена Арцаха в Facebook и на YouTube-канале.

Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов.

В конце двухминутного ролика дети обращаются к мальчику по имени Юнис из бакинского детсада, который называл армян врагами Азербайджана.

«Юнис, ты не мой враг», - говорят арцахские дети.

Помимо этого, в видео приводится статистика военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана во время четырехдневной войны в Арцахе в апреле 2016 года.