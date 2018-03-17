Эксперимент: Кого считают врагами дети в карабахских и азербайджанских детсадах? (видео)
17 марта 2018 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В начале марта в Сети появилось видео урока в одном из бакинских дошкольных учреждений, на котором детей учат ненавидеть армян. Видео было опубликовано на официальной странице учебного заведения в Facebook.
В ролике учительница спрашивает у детей, кто враги для Азербайджана, а те хором отвечают «армяне». Далее учительница спрашивает, почему армяне - враги, а дети говорят, что те «убили всех наших солдат».
В ответ на это видео Омбудсмен Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) решил пройтись по детсадам страны и узнать, кого карабахские дети считают своими врагами. Видео опубликовано на странице Омбудсмена Арцаха в Facebook и на YouTube-канале.
Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов.
В конце двухминутного ролика дети обращаются к мальчику по имени Юнис из бакинского детсада, который называл армян врагами Азербайджана.
«Юнис, ты не мой враг», - говорят арцахские дети.
Помимо этого, в видео приводится статистика военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана во время четырехдневной войны в Арцахе в апреле 2016 года.
Самое значимое
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
Сюжет
Последние новости
У Samsung Galaxy S10 появится функция 3D-распознавания лиц, как на iPhone X Над модулем 3D-камеры и необходимым ПО для Samsung Galaxy S10 работает израильский стартап Mantis Vision в сотрудничестве с Namuga
Глава ФИФА: Если бы российские футболисты принимали допинг, результаты были бы лучше «Все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии»,- отметил глава ФИФА
Москва вышлет 23 британских дипломатов Кроме того, российская сторона прекратила деятельность Британского совета в России - «в связи с неурегулированностью его статуса»
Азнавур награжден в Праге премией Kristián за вклад в киноискусство 93-летний Азнавур 16 марта дал концерт в пражском Конгресс-центре, где исполнил свои самые знаменитые песни