Турция нанесла авиаудар по больнице в Африне: 16 человек погибли
17 марта 2018 - 12:08 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 16 человек погибли, десятки ранены в результате авиаудара турецкой армии по Африну, под который попала больница. Об этом сообщают источники в госпитале.
«Больница подверглась непосредственным ударам. Бомбардировки застают пациентов прямо на больничных койках», - рассказал руководитель медучреждения, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
По информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших оказались две беременные женщины. Всего от бомбардировок в Африне и пригородах погибли уже 43 человека.
Африн находится в окружении турецкой армии с 13 марта.
С 20 января Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских военизированных формирований «Отряды народной самообороны» (YPG). Анкара считает их сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. Эксперты Научной службы германского бундестага поставили под сомнение законность операции, но Анкара отрицает нарушения ею международного права.
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