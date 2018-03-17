Турция нанесла авиаудар по больнице в Африне: 16 человек погибли

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 16 человек погибли, десятки ранены в результате авиаудара турецкой армии по Африну, под который попала больница. Об этом сообщают источники в госпитале.

«Больница подверглась непосредственным ударам. Бомбардировки застают пациентов прямо на больничных койках», - рассказал руководитель медучреждения, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших оказались две беременные женщины. Всего от бомбардировок в Африне и пригородах погибли уже 43 человека.

Африн находится в окружении турецкой армии с 13 марта.

С 20 января Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских военизированных формирований «Отряды народной самообороны» (YPG). Анкара считает их сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. Эксперты Научной службы германского бундестага поставили под сомнение законность операции, но Анкара отрицает нарушения ею международного права.