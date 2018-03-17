Азнавур награжден в Праге премией Kristián за вклад в киноискусство
17 марта 2018 - 13:16 AMT
PanARMENIAN.Net - На открытии 25-го Международного кинофестиваля Febiofest, которое состоялось вечером 15 марта в Муниципальном доме Праги, французскому шансонье и актеру армянского происхождения Шарлю Азнавуру была вручена премия Kristián за вклад в киноискусство.
93-летний Азнавур 16 марта дал концерт в пражском Конгресс-центре, где исполнил свои самые знаменитые песни, пишет Radio Praha.
Концерт включен мировое турне артиста, в ходе которого он выступает также в Амстердаме, Москве, Осаке, Токио и Лондоне.
Из-за проблем со здоровьем в Прагу не смогла прибыть Катрин Денев, и присужденную ей премию получил от имени актрисы посол Франции в ЧР.
Азнавур родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен. Телеканал CNN и журнал Time по итогам соцопроса, проведенного в 1998 году, признали его «самым значимым артистом в истории варьете XX столетия».
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