// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Москва вышлет 23 британских дипломатов

Москва вышлет 23 британских дипломатов
17 марта 2018 - 13:32 AMT

PanARMENIAN.Net - После высылки российских дипломатов из Великобритании Россия приняла ответные меры. 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве объявлены персонами нон-грата и должны покинуть пределы России в недельный срок. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Кроме того, российская сторона прекратила деятельность Британского совета в России - «в связи с неурегулированностью его статуса».

МИД России предупредил британскую сторону, что в случае новых действий недружественного характера в отношении России Москва оставляет за собой право принятия других ответных мер.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Все двусторонние контакты Великобритании с Россией на высоком уровне были прерваны, приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову посетить Лондон отозвано. Кроме того, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в РФ.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

Ссылки по теме:
AP. Russia expels 23 British diplomats in spy-poisoning response
 Самое значимое
Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мираМосква и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Невзоров ответил на истерию Азербайджана в связи с его заявлением о «сумасшествии» Алиева
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу более 1000 «простых смертных»
В РФ задержали проармянского польского журналиста Мацейчука
Азербайджанский блогер: Армяне не разрушали наши памятники в Карабахе
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
У Samsung Galaxy S10 появится функция 3D-распознавания лиц, как на iPhone X Над модулем 3D-камеры и необходимым ПО для Samsung Galaxy S10 работает израильский стартап Mantis Vision в сотрудничестве с Namuga
Глава ФИФА: Если бы российские футболисты принимали допинг, результаты были бы лучше «Все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии»,- отметил глава ФИФА
Азнавур награжден в Праге премией Kristián за вклад в киноискусство 93-летний Азнавур 16 марта дал концерт в пражском Конгресс-центре, где исполнил свои самые знаменитые песни
Эксперимент: Кого считают врагами дети в карабахских и азербайджанских детсадах? (видео) Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов