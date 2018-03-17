Москва вышлет 23 британских дипломатов
17 марта 2018 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - После высылки российских дипломатов из Великобритании Россия приняла ответные меры. 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве объявлены персонами нон-грата и должны покинуть пределы России в недельный срок. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.
Кроме того, российская сторона прекратила деятельность Британского совета в России - «в связи с неурегулированностью его статуса».
МИД России предупредил британскую сторону, что в случае новых действий недружественного характера в отношении России Москва оставляет за собой право принятия других ответных мер.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Все двусторонние контакты Великобритании с Россией на высоком уровне были прерваны, приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову посетить Лондон отозвано. Кроме того, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в РФ.
Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа «Новичок».
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