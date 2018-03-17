Глава ФИФА: Если бы российские футболисты принимали допинг, результаты были бы лучше

PanARMENIAN.Net - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с допингом в футболе. По его словам, все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трех последних международных турнирах, дали отрицательный результат.

«Все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии»,- отметил глава ФИФА, пишет ТАСС.

Также Инфантино пошутил, что если бы российские футболисты употребляли допинг, то они показывали бы более высокие результаты. «Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше, это шутка, шутка», - сказал глава ФИФА.

Ранее WADA проинформировало ФИФА, что в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена о допинге в России фигурируют 34 футболиста. По данным СМИ, в этом списке значатся игроки, выступавшие на мировом первенстве 2014 года. В сентябре 2016 года ФИФА запросила у Российского футбольного союза информацию по 11 футболистам, фигурировавших в докладе Макларена.