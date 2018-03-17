Глава ФИФА: Если бы российские футболисты принимали допинг, результаты были бы лучше
17 марта 2018 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с допингом в футболе. По его словам, все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трех последних международных турнирах, дали отрицательный результат.
«Все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии»,- отметил глава ФИФА, пишет ТАСС.
Также Инфантино пошутил, что если бы российские футболисты употребляли допинг, то они показывали бы более высокие результаты. «Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше, это шутка, шутка», - сказал глава ФИФА.
Ранее WADA проинформировало ФИФА, что в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена о допинге в России фигурируют 34 футболиста. По данным СМИ, в этом списке значатся игроки, выступавшие на мировом первенстве 2014 года. В сентябре 2016 года ФИФА запросила у Российского футбольного союза информацию по 11 футболистам, фигурировавших в докладе Макларена.
Самое значимое
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
У Samsung Galaxy S10 появится функция 3D-распознавания лиц, как на iPhone X Над модулем 3D-камеры и необходимым ПО для Samsung Galaxy S10 работает израильский стартап Mantis Vision в сотрудничестве с Namuga
Москва вышлет 23 британских дипломатов Кроме того, российская сторона прекратила деятельность Британского совета в России - «в связи с неурегулированностью его статуса»
Азнавур награжден в Праге премией Kristián за вклад в киноискусство 93-летний Азнавур 16 марта дал концерт в пражском Конгресс-центре, где исполнил свои самые знаменитые песни
Турция нанесла авиаудар по больнице в Африне: 16 человек погибли Не менее 16 человек погибли, десятки ранены. Среди погибших - две беременные женщины.