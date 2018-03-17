У Samsung Galaxy S10 появится функция 3D-распознавания лиц, как на iPhone X

PanARMENIAN.Net - У следующего флагмана компании Samsung Electronics появится функция 3D-распознавания лиц, аналогичная Face ID у iPhone X.

Над модулем 3D-камеры и необходимым ПО для Samsung Galaxy S10 работает израильский стартап Mantis Vision в сотрудничестве с Namuga, пишет Ferra.ru со ссылкой на корейское издание The Bell.

Компания Namuga поставляет модули камер для смартфонов Samsung среднего и начального уровня, включая серии Galaxy A и J. Также она является поставщиком для камер дополненной реальности Intel RealSense.

Продажи последних флагманских смартфонов Samsung, Galaxy S9 и S9+, начались в международном масштабе 16 марта 2018 года. В этих смартфонах для аутентификации пользователей используются менее безопасная система 2D-распознавания лиц, дополненная сканером радужки глаз.