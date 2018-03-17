Саргсян поздравил Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
17 марта 2018 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 17 марта направил поздравительное послание Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на пост pредседателя Китайской Народной Республики, пожелав ему всe новых успехов, а дружественному китайскому народу – мира и благоденствия. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Саргсян подтвердил свою готовность продолжать совместными усилиями содействовать еще большему углублению и расширению взаимодействия между Арменией и Китаем во благо двух дружественных народов.
Вспоминая свой государственный визит в Китай в 2015 году и состоявшуюся в рамках визита встречу с Си Цзиньпином, президент РА констатировал, что успешно претворяются в жизнь достигнутые на самом высоком уровне договоренности, стимулируя армяно-китайские многоплановые и содержательные отношения.
«Армения придает особенно большое значение всестороннему развитию и укреплению существовавших уже во времена Большого шелкового пути исторических дружественных отношений и взаимовыгодного взаимодействия в самых разных сферах. Мы и сегодня готовы продолжать обогащать страницы дружбы наших народов все новыми достижениями, в том числе, тесным взаимодействием в важнейших инициированных Китаем региональных и международных проектах», – сказано в поздравительном послании президента Армении.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок. Выборы главы государства состоялись утром 17 марта на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем тайного голосования. Все присутствующие 2970 депутатов единогласно проголосовали «за».
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