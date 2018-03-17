Число турпоездок в Армению из РФ выросло на 28% в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Число турпоездок в Армению из России выросло на 28% в 2017 году. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат в своем рейтинге стран выездного туризма из России по итогам 2017 года.

По данным агентства, число выездных поездок из России в Армению выросло на 28% до 368 тысяч в 2017 году по сравнению с годом ранее, а общее число выездных туристских поездок из России выросло на 25% до 40 миллионов в год.

Армения заняла 26 место по числу зарубежных турпоездок из России, немного уступив ОАЭ (379 тысяч) и опередив Израиль (359 тысяч).

В первую десятку зарубежных стран по числу турпоездок россиян в 2017 году вошли Турция (4,5 млн), Абхазия (4,3 млн), Финляндия (3,3 млн), Казахстан (3 млн), Украина (2,3 млн), Китай (2 млн), Эстония (1,7 млн), Польша (1,2 млн), Германия (1,2 млн) и Таиланд (1,1 млн.).