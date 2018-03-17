ВС Азербайджана применили ручные противотанковые гранатометы на передовой в Карабахе
17 марта 2018 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 11 по 17 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов.
Помимо стрелкового оружия, на восточном и северном участках линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы (3 снаряда).
Передовые подразделения Армии обороны Арцаха сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство.
В период с 4 по 10 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск Азербайджана нарушил режим прекращения огня около 220 раз. ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра за указанный период произвели в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов.
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