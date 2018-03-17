Мхитарян - лучший футболист «Арсенала» по версии WhoScored

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян признан лучшим игроком лондоснкого клуба по версии порталаWhoScored.

Согласно данным, Мхитарян по результатм превзошел перешедшего на его место в «Манчестер Юнайтед» бывшего нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

29-летний армянин возглавляет список игроков «Арсенала» с 7,51 очками. Между тем, у Санчеса в составе «Арсенала» было 7,33 очка. В настоящее время у чилийского нападающего 7,45 очка, пишет Daily Cannon.

Ранее «Арсенал» победил в домашней игре против «Милана» со счетом 3:1, Мхитарян был заменен на 69-й минуте. Победивший в первой встречe со счетом 2:0 лондонский клуб вышел в четвертьфинал.

Мхитарян перешел в «Арсенал» в январе из «Манчестер Юнайтед» в обмен на Алексиса Санчеса. В составе «канониров» 29-летний армянский полузащитник провел 10 матчей, забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.