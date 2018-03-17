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Наринэ Абгарян: Для писателя самое дорогое — признание на малой родине

Наринэ Абгарян: Для писателя самое дорогое — признание на малой родине
17 марта 2018 - 16:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская писательница армянского происхождения Наринэ Абгарян отметила, что для писателя самое дорогое — признание на малой родине. Об этом она заявила в интервью «Известиям».

«На самом деле все мои книги написаны от большой тоски. Как раз по моего родному городку Берду. Если бы в моей жизни не случилось Москвы, я бы своих книг не написала. Все они фактически признание в любви городу, где я родилась. Но Москва удивительным образом заставляет работать. Нигде больше я бы не стала писателем, за что бесконечно Москве благодарна»,- подчеркнула писательница.

Абгарян отметила, что у неезамечательные земляки.

«Для каждого писателя, наверное, самое дорогое — признание на малой родине. Но так как они все непритязательные и простодушные люди, то отношение у них тоже простое. Меня, например, могут остановить на улице: «Ой, Наринэ, я тут чинил забор, выскакивает из дома жена и говорит, что дочь Абгарянов по телевизору показывают». На этом наш разговор и заканчивается. На самом деле мои книги там мало кто читал, но каждый знает человека, который читал. Здорово быть одной из них»,- добавила автор знаменитой автобиографической повести «Манюня».

В 2016 году Нарине Абгарян с повестью «С неба упали три яблока» стала победительницей литературной премии «Ясная Поляна».

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