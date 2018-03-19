В Ереване в выборах президента РФ приняли участие около 5000 человек: 90% отдали голос Путину
19 марта 2018 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 5000 российских граждан приняли участие в выборах президента России в посольстве РФ в Ереване. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Армении Вероника Артенян.
По его словам, около 90% граждан России, проголосовавших в посольстве, отдали свои голоса за действующего президента РФ Владимира Путина.
Действующий глава России Владимир Путин набрал 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней. Об этом следует из данных ЦИК. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.
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