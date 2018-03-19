Посольство Турции в Дании закидали бутылками с «коктейлем Молотова»
19 марта 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Неизвестные забросали бутылками с «коктейлем Молотова» здание посольства Турции в Копенгагене. Об этом сказал журналистам представитель датской полиции Торбен Мадсен.
По его словам, инцидент произошел 19 марта в 02:55 по местному времени.
Сотрудники полиции предпочли принять участие в тушении пожара и не преследовать нападавших, пишет Daily Sabah.
Предположительно, бутылками с зажигательной смесью здание посольства забросали четыре человека. В результате инцидента никто не пострадал, зданию посольства нанесен ущерб.
По факту проводится расследование.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Facebook заблокировали картину «Свобода на баррикадах» из-за обнаженной груди Классика революционного романтизма, где Свобода изображена в образе Марианны - символа Французской республики - с обнаженной грудью, стала недоступна в связи с блокировкой по содержанию
МИД Армении: Отсутствие оценки международного сообщества воодушевляет Алиева Балаян прокомментировал заявление Алиева о том, что якобы «большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли»
Президент Карабаха поздравил Путина Саакян выразил уверенность, что Россия и впредь приложит свои усилия по сохранению и укреплению мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе
Неймар потребовал миллионы евро у ПСЖ 26-летний бразилец рассчитывает получать свыше 1 миллиона евро в неделю, хотя в рамках текущего соглашения, по информации издания, он получает 750 тысяч евро.