Посольство Турции в Дании закидали бутылками с «коктейлем Молотова»

PanARMENIAN.Net - Неизвестные забросали бутылками с «коктейлем Молотова» здание посольства Турции в Копенгагене. Об этом сказал журналистам представитель датской полиции Торбен Мадсен.

По его словам, инцидент произошел 19 марта в 02:55 по местному времени.

Сотрудники полиции предпочли принять участие в тушении пожара и не преследовать нападавших, пишет Daily Sabah.

Предположительно, бутылками с зажигательной смесью здание посольства забросали четыре человека. В результате инцидента никто не пострадал, зданию посольства нанесен ущерб.

По факту проводится расследование.